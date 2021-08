Frontalzusammenstoß im Kreis Heinsberg : Zwei Menschen sterben bei Unfall

Heinsberg/Gangelt Der Frontalzusammenstoß ereignete sich in der Nacht auf der Bundesstraße 56. Vier weitere Menschen verletzten sich bei diesem Unfall schwer.

Der Fahrer eines Kleintransporters mit polnischem Kennzeichen befuhr nach ersten Erkenntnissen die B 56 aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Niederlande . In seinem Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer. Zeitgleich war der Fahrer eines Pkw Daimler Benz mit schwedischem Kennzeichen in Gegenrichtung unterwegs. Auch in seinem Fahrzeug befanden sich zwei Mitfahrer.

In Höhe der Abfahrt Gangelt-Breberen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß. Durch den Aufprall erlitten zwei Insassen des Pkw Daimler Benz so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Ein weiterer Insasse wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mitfahrer im Kleintransporter wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Krankenhaus geflogen. Die beiden anderen Insassen mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.