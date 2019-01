Ausstellung im Begas Haus: Keine Sache für grobe Männerhände

Kreis Heinsberg Die dritte Ausstellung im Begas Haus Heinsberg über das Unternehmen Glanzstoff zeigt, wie die dort beschäftigten Frauen damals arbeiteten.

„Die Arbeit am feinen, empfindlichen Faden […] ist keine Sache für grobe Männerhände. […] Der Bereitschaft, oder besser, der Notwendigkeit von Seiten der Fabrik, Frauen zu beschäftigen, steht am Anfang die Meinung der Bevölkerung entgegen, dass ein anständiges Mädchen – an verheiratete Frauen ist überhaupt nicht zu denken – nicht in die Fabrik geht; schon gar nicht in eine Fabrik, in der Männer und Frauen arbeiten. Andererseits schätzten die Eltern das Geld, was ihre Töchter bei Glanzstoff verdienten.“