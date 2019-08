Kreis Heinsberg gibt Info-Faltblatt heraus : Arbeitnehmer gesucht – Arbeitnehmer gefunden

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg hilft Unternehmern und Migranten bei der Stellensuche- und vermittlung.

Auf der einen Seite offene Stellen und Fachkräftemangel, auf der anderen Seite arbeitssuchende Migranten, deren Bildungsgrad erlaubt, in Deutschland eine Arbeit aufzunehmen. Die Anliegen der Unternehmen und der Migranten unter einen Hut zu bringen, auch dieser Aufgabe hat sich das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Heinsberg verschrieben. „Unser Ziel ist es, Hürden abzubauen und es allen Beteiligten einfacher zu machen. Ein wirksamer Schritt ist die gute Information der Unternehmer, die ausländische Mitarbeiter einstellen wollen“, sagt Landrat Stephan Pusch.

Aus einer Veranstaltung mit Unternehmern aus dem Kreis Heinsberg, die bereit sind, ausländische Mitarbeiter einzustellen, wurde angeregt, die behördlichen Anlaufstellen transparenter zu machen. Dies wurde vom Kommunalen Integrationszentrum aufgegriffen, das nun ein kleines Faltblatt mit dem Titel „Arbeitnehmer gesucht – Arbeitnehmer gefunden“ aufgelegt hat. Auf vier Seiten finden sich die wichtigen Ansprechpartner für Unternehmer. Denn bei der Einstellung ausländischer Arbeitnehmer ist vieles zu berücksichtigen. Wen spricht man an, wenn es um die Aufenthaltserlaubnis geht? Wie sieht es mit der Beschäftigungserlaubnis nach Ausländerrecht aus? Welche Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten gibt es? Wer ist für die Qualifizierung zuständig? Ansprechpartner sind in diesen und vielen anderen Fragen das Ausländeramt des Kreises Heinsberg, der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Aachen-Düren und der Jobcenter – Integration Point Kreis Heinsberg. Wer für was und wen zuständig ist, erklärt der neue Flyer.