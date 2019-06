Bilderbuchfest in Heinsberg : „HeinsBär“ und das erste Bilderbuch über die Kreisstadt

Heinsberg „Schritt für Schritt durch Heinsberg. Die Höhepunkte der Innenstadt, unterhaltsam erklärt in einfacher Sprache“ lautet der Titel des 28 Seiten starken, kleinen quadratischen Büchleins, das zum Bilderbuchfest am 7. Juli erscheint.

Grundlage des kleinen Buches wurde ein Rundgang durch die Stadt, die der kürzlich verstorbene Geschäftsführer des Heimatvereins, Heinz-Leo Heinrichs, bereits für die Schüler in seiner Heimat-AG am Kreisgymnasium ausgearbeitet hatte. Daraus entstand ein erster Stadtplan mit sehenswerten Punkten. Ziel war, ein Bilderbuch zu entwickeln, das nicht nur für Kinder, sondern für alle Menschen interessant sein sollte. Und so wurde daraus sogar ein inklusives Projekt, als sich Lebenshilfe-Mitarbeiter André Krings und Anna Petra Thomas zunächst gemeinsam auf „Foto-Safari“ durch den Stadtkern begaben und alle ausgewählten Punkte ins rechte Licht rückten. Nächster Schritt waren die Texte in einfacher Sprache, die zum einen von Mitarbeitern der Lebenshilfe unter die Lupe genommen wurden, zum anderen aber auch von Westblicke-Gästeführerin Anette Tanz mit ihrem fundierten historischen Wissen über die Stadt. Schließlich brauchte es noch jemanden, der die Führung durch die Innenstadt in dem kleinen Büchlein übernahm. Gemeinsam wurde der „HeinsBär“ kreiert, dem Grafikerin Claudia Cohnen mit ihrer Zeichenkunst an unterschiedlichen Stellen des Rundgangs Leben einhauchte. „Schritt für Schritt durch Heinsberg. Die Höhepunkte der Innenstadt, unterhaltsam erklärt in einfacher Sprache“ lautet der Titel des 28 Seiten starken, kleinen quadratischen Büchleins. Verkaufsstart ist bei der offiziellen Eröffnung des Bilderbuchfestes im Innenhof des Begas Hauses am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr. Dank einer Förderung dieses Projekts durch das NRW-Heimatmuseum ist das erste Heinsberger Bilderbuch für einen Euro erhältlich.