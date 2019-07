Bürger sollen entlastet werden : Anliegerbeiträge: Abgeordnete erklären geplante Reform

Kreis Heinsberg Was bedeutet die in NRW geplante Reform der Anliegerbeiträge? Die Abgeordneten Bernd Krückel und Thomas Schnelle (beide CDU) sowie Stefan Lenzen (FDP) klären auf.

Die Straßenausbaubeiträge sollen in Nordrhein-Westfalen reformiert werden. Die drei Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Heinsberg sprechen von „einer guten Nachricht für Bürger und Kommunen“. Das Vorhaben der schwarz-gelben Landesregierung entlaste die Menschen und erhöhe die Planungssicherheit. „Die Koalition wird die Beitragszahler entlasten und die daraus resultierenden Mindereinnahmen für die Kommunen kompensieren“, kündigen die CDU-Abgeordneten Bernd Krückel und Thomas Schnelle sowie Stefan Lenzen von der FDP an.

Nachdem die Eckpunkte des politisch umstrittenen Themas von den Fraktionsspitzen in Düsseldorf vorgestellt worden sind, erklären Krückel, Schnelle und Lenzen, was die Reform für die Bürger bedeutet. „Konkret sieht sie vor, die Anliegerbeiträge neu zu staffeln. Kommunen, die an dem Förderprogramm teilnehmen wollen, setzen künftig eine neue Staffelung dieser Beiträge an, bei der die Höchstbeträge aus der bisherigen Mustersatzung halbiert werden. Das ist eine spürbare Entlastung für die Bürger. Wir stellen mit der Änderung zudem sicher, dass Kommunen weiterhin Investitionen in den Straßenbau tätigen. Diese sichern letztlich auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze im regionalen Tiefbau“, betont Lenzen.