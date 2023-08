Unfall nahe Heinsberg Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt

Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. In einer Kurve sei der Fahrer mit dem Wagen von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach, landete in einem Acker und fing Feuer. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben, hieß es. Die Unfallursache war am Abend noch unklar.