Job-Speed-Dating in Heinsberg : In zehn Minuten zum neuen Job

Birgit Roller, Vertreterin für Centershop und Berufscoach, im Gespräch mit einer Teilnehmerin. Foto: Renate Resch

Kreis Heinsberg Beim ersten Job-Speed-Dating des Jobcenters im Kreis Heinsberg konnten sich 80 Teilnehmer im Minutentakt bei potenziellen Arbeitgebern vorstellen. Ein moderndes Format, das für beide Seiten lukrativ ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Kalenberg

Ein lauter Gong, und dann ist das Vorstellungsgespräch für Dan Ionica auch schon wieder beendet. Er verabschiedet sich noch höflich und geht zu einem der nächsten Tische, die in der Stadthalle Heinsberg in vier Reihen neben- und hintereinander aufgestellt sind. Mit einem freundlichen Lächeln und seinen Bewerbungsunterlagen in der Hand geht er geradewegs auf Tisch Nummer 20 zu. „Centershop“ steht auf seiner Liste, die er im Vorfeld der Veranstaltung ausgehändigt bekommen hat. Ein Allround-Discounter. Dort angekommen, führt er umgehend das nächste Vorstellungsgespräch. Bis der Gong in zehn Minuten erneut ertönen wird.

Dan Ionica ist einer von 80 Teilnehmern des ersten vom Jobcenter Heinsberg ausgerichteten Job-Speed-Datings. Konzipiert und organisiert wurde die Veranstaltung von der TÜV Nord Bildung, die das moderne Format 2012 ins Leben gerufen hat. Im Rahmen der Veranstaltung nehmen die arbeitssuchenden Teilnehmer zunächst an einer dreitägigen Vorbereitung teil. Dort fertigen sie einen professionellen Lebenslauf an und stellen sich in intensiven Einzel- und Gruppenworkshops auf die Bewerbungsgespräche beim Job-Speed-Dating ein. „Wir haben hier ja auch mitunter Leute dabei, die noch nie in ihrem Leben ein Bewerbungsgespräch geführt haben und auch keinen richtigen Lebenslauf besitzen“, erklärt Hermann Oecking, Geschäftsführer der TÜV Nord Bildung. So sei eine intensive Vorbereitung der eigentlichen Veranstaltung mit erfahrenen Coaches für die Arbeitssuchenden unabdingbar. „Die Teilnehmer werden punktgenau für diesen Tag vorbereitet und können dann hier vor Ort unzählige Gespräche führen“, beschreibt Harald Heffels, Bereichsleiter Marketing und Integration im Jobcenter des Kreises, das Konzept. „Für viele ist es die Eintrittskarte und so etwas wie die Grundlage, um einen Job zu finden.“

INFO Ein modernes Konzept der TÜV Nord Bildung Auftakt Seit 2012 richtet der TÜV Nord Bildung die Speed-Dating-Aktion für Jobsuchende aus. Aussicht Die nächsten Veranstaltungen sind unter anderem in Krefeld, Wuppertal und Hürth.

Über 20 Unternehmen haben sich an diesem Tag in der Heinsberger Stadthalle versammelt, um im Zehn-Minuten-Takt kurze, aber intensive Bewerbungsgespräche mit potenziellen neuen Arbeitnehmern zu führen. Bei der Zusammenstellung der teilnehmenden Unternehmen hat das Jobcenter eine bewusste Auswahl nach Bedarf in der Branche und Stellenvakanz in der Kreisregion getroffen. So wurden unter anderem der Pflegeservice Humanita, der TV- und Online-Shopping­anbieter QVC und die Versicherung Debeka eingeladen. Auch der Discounter Centershop sucht vor allem für seine Filiale in Hückelhoven neue Kräfte. Berufscoach Birgit Roller führt stellvertretend für das Unternehmen die Vorstellungsgespräche, auch mit Dan Ionica. „Heute waren schon viele interessante Leute dabei. Das Format ist ganz große Klasse. Man merkt richtig, wie die Teilnehmer mit jedem Gespräch sicherer werden in ihrem Auftreten.“