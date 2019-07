Heimatzeugnis für Begas Haus Heinsberg : Digitales Museum künftig im Klassenraum

Heinsberg Das erste Heimatzeugnis für 2019 hat die Bezirksregierung Köln an das Museum Begas in Heinsberg für ein Projekt zur Digitalisierung von Objekten und Präsentation über eine Medienstation im Museum sowie im Internet vergeben.

Seit dem Umbau des Kreisheimatmuseums in das Begas Haus in den Jahren zwischen 2010 und 2014 können aus Platzgründen etwa 5000 Objekte momentan nicht gezeigt werden und liegen eingelagert in der gemeinnützigen Prospex gGmbH in Heinsberg-Oberbruch. Mithilfe neuer technischer Möglichkeiten der digitalen Präsentation kann nun Abhilfe geschaffen werden. Es entstand zunächst die Idee und dann ein Konzept, alle eingelagerten Objekte zu fotografieren, zu dokumentieren und zu beschreiben sowie systematisch zu lagern, um sie danach in digitaler Form mit einer passenden Museums-Software allen Interessierten zugänglich zu machen. Damit kann der gesamte Bestand in dreidimensonaler Weise katalogisiert und künftig der Öffentlichkeit präsentiert werden.