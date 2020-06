Förderung für das Erkelenzer Land : Mit 1,7 Millionen Euro die Heimat bewahren

Erkelenzer Land Es geht um Traditions-Fahnen, alte Dorfkreuze oder die Herrichtung historischer Bauwerke: Mit dem „Heimatscheck“ fördert das Land NRW zahlreiche Projekte in den Städten und Dörfern.

Bis mindestens 2022 läuft das Landes-Heimatförderprogramm, das viele Projekte ermöglicht, die wiederum Heimat „erlebbarer und sichtbarer machen“. In den ersten beiden Jahren seit 2018 wurden schon 78 Projekte mit 1,7 Millionen Euro im Kreis Heinsberg gefördert. In diesem Jahr stehen 150.000 Euro für das Programm zur Verfügung.

NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach hat einige Male den „Heimatscheck“ persönlich überbracht: in Haus Hohenbusch in Erkelenz oder an Haus Wildenrath in Wegberg. „Die Projekte zeigen: Unsere Heimat ist vielfältig“, erklärte der Heinsberger FDP-Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen.