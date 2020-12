Christdemokraten im Kreis Heinsberg fordern : Der Heimatkalender soll moderner werden

Erkelenzer Land Sinkende Leserzahlen, überholtes Erscheinungsbild – es scheint klar: Der Heimatkalender benötigt ein neues Format. Ideen gibt es bereits.

1973, ein Jahr nach der kommunalen Neugliederung und der Entstehung des Kreises Heinsberg in der heutigen Form, erschien erstmals der erste gemeinsame Heimatkalender des Kreises Heinsberg. Die CDU fordert nun, dass die Publikation verjüngt wird und modernen Ansprüchen genügen soll. Die Kreisverwaltung soll prüfen, inwiefern dem 50-jährigen Jubiläum des Heimatkalenders mit einer Jubiläumsausgabe im Jahr 2022 ein wertschätzender Rahmen verliehen werden kann, heißt es in einem Antrag der Union im Kreis Heinsberg.

Der Heimatkalender des Kreises Heinsberg ist eine jährlich kurz vor Weihnachten erscheinende 200 bis 250 Seiten starke Publikation, die historische Ereignisse im Kreis Heinsberg aufarbeitet und einordnet. Christiane Leonards-Schippers (CDU) sagte während der Sitzung des Kreisausschusses, dass der Heimatkalender angesichts sinkender Leserzahlen dringend eine Verjüngung benötige. „Wir sollten hier mal neue Wege gehen, um die Leserschaft wieder zu vergrößern und den Heimatkalender attraktiver zu gestalten“, so Leonards-Schippers. Mit Blick auf das 50-jährige Bestehen regt die CDU an, diesem Anlass eine besondere Form zu geben und so die bisherigen Bemühungen wertzuschätzen. „Dies könnte durch eine besondere äußere Gestaltung und eventuell in Form einer eBook-Version geschehen, aber auch inhaltlich mit besonderen Beiträgen“, heißt es in dem Antrag der CDU.