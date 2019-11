Kreishaushalt 2020 : Kreisumlage steigt 2020 für die Kommunen um 2,6 Millionen Euro

Kreis Heinsberg Als Ausgleich erhalten kreisangehörige Kommunen und Gemeinden mehr Anteile an der Umsatzsteuer. Das geht aus dem Haushaltsentwurf 2020 hervor.

Grund für diese Entscheidung in den Haushaltsplanungen ist der gesunkene Erstattungssatz für Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), den der Bund an die Kreise zahlt. Die Verringerung von zuvor 10,2 auf nun 2,7 Prozent erzeugt im Heinsberger Kreishaushalt einen Ertragsausfall von rund 2,6 Millionen Euro. „Die Senkung des KdU-Anteils wird durch höhere Umsatzsteueranteile für Städte und Gemeinden ausgeglichen“, erklärte Kreiskämmerer Michael Schmitz. „Der zusätzliche Steueranteil beträgt rund 2,9 Millionen. So konnten wir die Kreisumlage um den Ertragsausfall von 2,6 Millionen Euro erhöhen.“ Auch Landrat Stephan Pusch freute sich über diesen Ausblick auf die finanzielle Aufstellung für das Jahr 2020: „Die kreisangehörigen Kommunen können sich weiter auf uns als verlässlicher Partner in der kommunalen Familie verlassen. Wir bieten ihnen eine überaus gute Ausgangsbasis für die dortige Haushaltsplanung.“