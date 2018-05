Kreis Heinsberg: Haus Hohenbusch als Museum höher bewertet

Kreis Heinsberg Zuschuss des Kreises Heinsberg steigt für das einstige Kreuzherrenkloster bei Hetzerath.

Künftig erhält Haus Hohenbusch einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1500 Euro, genau wie das Bauernmuseum Selfkant (67 Punkte), der Wassenberger Bergfried (66), Schacht 3 in Hückelhoven (70), das historische Klassenzimmer in Geilenkirchen-Immendorf (74), die Selfkantbahn mit ihrem Kleinbahnmuseum (81), das Korbmachermuseum in Hückelhoven-Hilfarth (71), das Rheinische Feuerwehrmuseum in Erkelenz-Lövenich (71), die Schrofmühle in Wegberg-Rickelrath (67) und das Virtuelle Museum der verlorenen Heimat in Erkelenz (84). 750 Euro bekommen die Gerhard-Tholen-Stube in Waldfeucht (63) und das Mineralienmuseum in Hückelhoven (64).