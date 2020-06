Vier Veranstaltungen im Erkelenzer Land : Liveshows sollen Gastronomen helfen

Erkelenzer Land Henning Krautmacher, Micki Schläger, Frank Busemann, Ingo Appelt und Wolfgang Bosbach sind in den nächsten Wochen bei „Hastenraths Will trifft...“ zu Gast. Der Erlös kommt Gastronomen der Region zugute.

Comedian Christian Macharski alias Hastenraths Will, charismatischer Landwirt und Ortsvorsteher, bringt sein beliebtes Showkonzept „Hastenraths Will trifft …“ nach einem kurzen Autokino-Intermezzo wieder auf die Livebühne. An vier Abenden im Juli und August trifft der umtriebige Landwirt vier grundverschiedene Talkgäste aus den Bereichen Politik, Musik, Sport und Kabarett zum Gedankenaustausch. Das Besondere an diesem Konzept: Der Erlös soll den durch die Corona-Krise gebeutelten Gastronomen zugute kommen.