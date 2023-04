Mobilfunk im Kreis Heinsberg Telekom baut ihr Funknetz aus

Die Mobilfunkversorgung im Kreis Heinsberg hat sich verbessert. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten drei weitere Standorte gebaut und einen vorhandenen Standort mit LTE-Technik erweitert. „Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich“, teilt der Konzern mit. Die neuen Standorte stehen in den Städten Hückelhoven, Wassenberg, Geilenkirchen und Heinsberg.