Am 29. und 30. Oktober : Halloweenfahrten bei der Selfkantbahn

Für die Halloweenfahrten wird alles schaurig dekoriert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kreis Heinsberg Am 29. und 30. Oktober fahren die Halloweenzüge. Im vergangenen Jahr war dies ein großer Erfolg. Was die Besucher so alles erwartet.

In diesem Jahr werden zum zweiten Mal Halloweenzüge auf den Gleisen der Selfkantbahn verkehren. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr bauen die Selfkantbahner ihr Programm für kleine und große Fahrgäste weiter aus.

Am Bahnhof Gillrath erwartet die Besucher ein Schminkstand, hier können sich die Gäste bereits auf das Thema „Halloween“ einstimmen und sich in die verschiedensten Wesen verwandeln lassen, egal ob lustig oder gruselig. Dann startet die Fahrt auf der 5,5 Kilometer langen Strecke in Richtung Schierwaldenrath.

Am Haltepunkt Stahe steigt ein besonderer Gast in den Zug ein, eine Hexe. Während der Fahrt durchstreift sie den Zug und verteilt Überraschungen an die mitfahrenden Kinder. Auf der Weiterfahrt in Richtung Schierwaldenrath sollten die Besucher dann aber besonders wachsam sein, denn man weiß ja nie, was sich noch im Unterholz entlang der Strecke verbirgt.

In Schierwaldenrath hat sich die Schützenhalle in ein Geisterschloss verwandelt. Hier laden Spiele für Groß und Klein und eine Lichtshow zum Verweilen ein. Wer mutig genug ist, kann auch den „Tanz mit den Vampiren“ wagen. Nach all diesen Erlebnissen geht es nach einem etwa einstündigen Aufenthalt mit dem Zug zurück nach Gillrath, wo die Fahrt endet. Fahrkarten für diese Veranstaltung können sind über www.halloweenfahrten.selfkantbahn.de zu erhalten.

Für Ende November und Anfang Dezember sind zudem Nikolausfahrten geplant. Bis dahin müssen allerdings noch 600 Schwellen nahe des Haltepunktes Gelindchen ausgetauscht werden. Dafür werden noch Spenden gesucht.

(RP)