Nach Antrag im Heinsberger Kreisausschuss Viel Gegenwind für die Grünen

Landrat Stephan Pusch erläuterte zunächst, dass es im Kreis Heinsberg bereits einige Initiativen gebe, die in Schulen gut genutzt werden, griff dann allerdings die Grünen an, die in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche weitere Anträge gestellt hatten: „Wenn wir so etwas initiieren und regelmäßig veranstalten, ist das für uns als Verwaltung mit einem großen Aufwand verbunden.“ Wie belastet die Kommunalverwaltung mittlerweile sind, sei bekannt: „Ich muss mich da auch mal vor meine Leute stellen. Wir stecken uns einen Rahmen ab, was wir leisten können. Wir kommen gerade mit unseren Bearbeitungszeiten in der Verwaltung noch gerade so aus. Und dann kommt ständig jemand und sagt: Das sollt ihr aber auch noch machen, und das, und das auch noch.“