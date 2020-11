Grüne im Kreistag Heinsberg : Grüne: van den Dolder bleibt Fraktionschef

Kreis Heinsberg Jörg van den Dolder und seine Stellvertreterin Jutta Schwinkendorf aus Wassenberg wurden einstimmig wiedergewählt. Ihre Fraktion zählt nun neun Mitglieder.

Die Grünen im Kreistag Heinsberg haben ihrer Fraktionsspitze das Vertrauen ausgesprochen. Fraktionschef Jörg van den Dolder aus Waldfeucht und seine Stellvertreterin Jutta Schwinkendorf aus Wassenberg wurden während der konstituierenden Sitzung einstimmig wiedergewählt, teilt die Grünen-Fraktion mit. Beide setzen damit ihre Arbeit in der neuen Wahlperiode fort, allerdings in einer gewachsenen Fraktion von nunmehr neun Mitgliedern. Schwerpunkte der Arbeit werden nach Angaben der Grünen die Themen Klimaschutz, Gesundheits- und Sozialpolitik und – vor allem auch in Zeiten von Corona – die Stärkung von alternativen Mobilitätsformen (Radverkehr, ÖPNV) und Kinder- und Jugendpolitik sein.