Kreis Heinsberg : Gründerstammtisch startet im Mai

Kreis Heinsberg WFG und Werkbank schaffen Plattform für Gründungsinteressierte und Start-ups.

Die WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH und die Werkbank etablieren im Coworking-Space in der Kreissparkasse Heinsberg den Gründerstammtisch Kreis Heinsberg als Treffpunkt für Gründungsinteressierte, Gründer sowie Unternehmen aller Branchen. Der Stammtisch gibt Interessierten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zum Wissenserwerb im Hinblick auf alle Facetten der Existenzgründung. Alle, die einen Beitrag zum Gründungsgeschehen leisten wollen, sind eingeladen, in lockerer Atmosphäre ihre eigenen Erfahrungen in Gespräche einzubringen und einander mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.