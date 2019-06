Wirtschaft im Kreis Heinsberg : Zweite Runde für Gründerstammtisch

Kreis Heinsberg Die Initiatoren des Gründerstammtischs waren von der Kreis Heinsberger Premiere so überzeugt, dass sie nun die nächste Veranstaltung ankündigen.

Anmeldungen sowie Ideen und Anregungen zum Stammtisch am 4. Juli ab 19 Uhr im Coworking-Space an der Hochstraße 100 in Heinsberg werden per E-Mail an gruenderstammtisch@wfg-kreis-heinsberg.de entgegengenommen.