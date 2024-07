Kriminalität an der Grenze Abgeordnete fordern deutsch-niederländisches Polizeizentrum

Zahlreiche CDU-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen haben dies nun zum Anlass genommen, in einem offenen Brief an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mehr grenzübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden zu fordern. „Als Abgeordnete des Deutschen Bundestages wenden wir uns deshalb mit der eindringlichen Bitte an Sie, die Verhandlungen mit der niederländischen Regierung über ein gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit so schnell wie möglich erfolgreich zum Abschluss zu bringen, um der wachsenden Kriminalität Einhalt zu gebieten“, heißt es in dem Schreiben.