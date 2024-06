Grenzkontrollen wegen Europameisterschaft Polizei gelingen im Kreis Heinsberg mehrere Fahndungserfolge

Wegen der Fußball-Europameisterschaft kontrolliert die Polizei derzeit verstärkt an den deutschen Grenzen – unter anderem um zu verhindern, dass aktenkundige Hooligans ins Land kommen. Bei einer Kontrollaktion am Montag sind den Beamten an der deutsch-niederländischen Grenze im Kreis Heinsberg dabei gleich mehrere Fahndungserfolge binnen drei Stunden geglückt.