Kreis Heinsberg : Goldenes Pflegeherz: Vorschläge für Preisträger gesucht

Das Goldene Pflegeherz wird als ein Zeichen der Anerkennung und Würdigung an pflegende Menschen verliehen. Foto: dpa/Jana Bauch

Kreis Heinsberg Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ ruft dazu auf, Menschen, die sich pflegerisch engagieren, vorzuschlagen. Das funktioniert entweder online oder schriftlich.

Zum siebten Mal möchte der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ das Goldene Pflegeherz als ein Zeichen der Anerkennung und Würdigung an Menschen verleihen, die sich um die Pflege verdient gemacht haben. Die Verleihung des Pflegeherzens findet am Freitag, 6. November, in der Christuskirche auf der Erzbischof-Philipp-Straße 10 in Heinsberg statt.

„Wer soll dieses Jahr das Goldene Pflegeherz erhalten“, fragt der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“. Er ruft deshalb alle Menschen auf, die jemanden kennen, der stellvertretend für alle mit der Pflege betrauten Menschen in unserer Gesellschaft mit der Nadel in Silber mit Goldauflage, die abstrahiert zwei Menschen in Form eines Herzens als Motiv zeigt, ausgezeichnet werden soll. Dies können entweder pflegende Angehörige, die täglich eingebunden in der Pflege und damit bundesweit den größten Pflegedienst darstellen, professionell Pflegende, die ihren Beruf leben, oder Ehrenamtliche sein, die sich beispielsweise in einer Senioreneinrichtung um zu pflegende Mitbewohner kümmern. „Sie alle leisten eine wichtige Aufgabe und einen wertvollen Dienst für und an unserer Gesellschaft. Ihnen gebührt deshalb alle Anerkennung“, so der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“.

Vorschläge können entweder Online auf der Internetseite des Verbunds „Starke Partner – Pflegenetz“ unter www.starke-partner-hs.de oder schriftlich beim Caritasverband für die Region Heinsberg, Gangolfusstraße 32, in 52525 Heinsberg, bis zum 10. Oktober eingereicht werden. Diese sollten folgende Angaben enthalten: Name, Anschrift, Geburtsdatum des Kandidaten, kurze Begründung des Vorschlags mit Angabe des Bereichs, wo der Kandidat tätig ist (privat, dienstlich oder ehrenamtlich), Dauer der Tätigkeit, Einverständnis des Kandidaten mit der Bewerbung, Angaben zur Person des Vorschlagenden und eventuell dessen Bereitschaft, eine Laudatio zu halten.

Dem Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ im Kreis Heinsberg sind folgende Einrichtungen angeschlossen: Alten- und Pflegeheim Marienkloster in Dremmen, Altenheim St. Josef gGmbH Übach-Palenberg, Caritasverband für die Region Heinsberg, Katharina Kasper-Heim der ViaNobis GmbH in Gangelt, Lambertus gGmbH in Hückelhoven und St. Josef in Selfkant-Höngen, Waldenrath, Erkelenz, Heinsberg, Oberbruch und Wegberg.

