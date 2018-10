Goldenes Pflegeherz des Verbundes „Starke Partner - Pflegenetz“ im Kreis Heinsberg

Heinsberg Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ verleiht das Goldene Pflegeherz. Zu den Preisträgern zählt Eckart von Hirschhausen.

Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ lädt wieder alle interessierten Bürger zur öffentlichen Verleihung „Pflegeherz 2018“ am Freitag, 30. November, ab 9.45 Uhr in die Christuskirche, Erzbischof-Philipp-Straße 12, in Heinsberg ein. Stellvertretend für Millionen von Pflegenden werden wieder einige auserwählte Personen, pflegende Angehörige, Kinder, Ehepartner und Eltern sowie Ehrenamtliche und Mitarbeiter in der Pflege, zum fünften Mal mit dem Goldenen Pflegeherz als ein Zeichen der Anerkennung und Würdigung ausgezeichnet.

Unter den zu Ehrenden ist der Kabarettist und Moderator Eckart von Hirschhausen sowie die Schweizer Kranken- und Ordensschwester Liliane Juchli. Eckart von Hirschhausen kann nicht persönlich kommen, wird aber zu den Gästen in einer Videobotschaft sprechen. Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ konnte aufgrund der Fülle an Vorschlägen für Preisträger aus der Region nicht alle berücksichtigen und musste eine Auswahl treffen.

Die ausgewählten Preisträger erhalten am 30. November das Goldene Pflegeherz. Hierbei handelt es sich um eine Anstecknadel in Silber mit Goldauflage mit dem abstrakten Motiv zweier Menschen in Form eines Herzens, gefertigt von Andrea Lennartz von der Goldschmiede Lennartz in Erkelenz. Es steht für die Anerkennung und Würdigung der so wichtigen und menschlichen Dienstleistung, die die pflegenden Angehörigen als größter Pflegedienst bundesweit und die beruflich Pflegenden leisten.