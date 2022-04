34-Millionen-Euro-Projekt : Glasfaser-Offensive im Kreis Heinsberg

Kreis Heinsberg Bis 2024 will die Deutsche Glasfaser das schnelle Netz im Kreis Heinsberg auf fast 500 Kilometern Länge verlegen. Es ist das bis dato größte Förderprojekt in der Geschichte des Kreises.

Als „weiße Flecken“ werden Orte bezeichnet, an denen die Übertragungsgeschwindigkeit bei weniger als 30 Megabit pro Sekunde liegt. Sie sollen in zwei Jahren endgültig der Vergangenheit angehören. Entgegen der landläufigen Meinung sind es bislang auch die Innenstädte der Kommunen im Kreis, die noch unterversorgt sind, weil die dort bereits vorhandene Infrastruktur gemeinhin als ausreichend betrachtet wurde. Die meisten Ausbauadressen liegen in Wegberg (405), Erkelenz (220) und Heinsberg (212).

Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch sprach beim symbolischen ersten Spatenstich am Sportpark Loherhof in Geilenkirchen in dieser Woche mit Vertretern des Bundes, des Landes und der Kommunen von „Stufe zwei der Rakete“, die nun gezündet werde.

Für den Ausbau wird die Deutsche Glasfaser den Kreis Heinsberg entlang der Rur in zwei Teile aufteilen. Durch diese Teilung sind auf beiden Seiten in etwa die gleiche Zahl an Anschlüssen und Leitungslängen zu verlegen. Der Einsatz jeweils eines Tiefbauunternehmens pro Teilkreis ermöglicht, dass immer mindestens in zwei Kommunen gleichzeitig gebaut werden kann und der Projektabschluss bereits Mitte 2024 realisiert sein wird. Als erste Kommunen sind Geilenkirchen und Wassenberg an der Reihe. Neben den geförderten Ausbauaktivitäten strebt die Deutsche Glasfaser dieses Jahr auch weitere eigenwirtschaftliche Ausbauprojekte in Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Übach-Palenberg, Wassenberg und Wegberg an, wie das Unternehmen mitteilte. „Der Landkreis Heinsberg ist eines der allerersten Ausbaugebiete von Deutsche Glasfaser“, sagte Marius Dallmann, Geschäftsleiter Expansion. Bereits seit 2013 ist das Unternehmen mit Sitz in Borken hier aktiv. Auch die erste Niederlassung überhaupt wurde in Heinsberg angesiedelt.