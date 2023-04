Girls‘ Day im Kreis Heinsberg Betriebe werben um mehr Frauen in vielen Berufen

Nie war die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in fast allen Branchen so hoch wie heute, teilt die Agentur für Arbeit in der Region Aachen-Düren mit, die auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist. Gleichzeitig falle es jungen Menschen immer schwerer, sich beruflich zu orientieren. Elektronikerinnen oder IT-Systemadministratorinnen seien immer noch eine Seltenheit. „Eine Berufsorientierung ohne Geschlechterklischees ist der Grund, warum sich zahlreiche Institutionen, Unternehmen und viele weitere Akteure des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes am Girls‘ Day engagieren“, so die Agentur.