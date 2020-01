Lehrergewerkschaft im Kreis Heinsberg : Lehrergehälter angleichen: Abgeordnete nehmen Strafzettel an

Vorstandsmitglieder der Gewerkschaft VBE aus dem Kreis Heinsberg übergaben einen Strafzettel an ihre CDU-Landtagsabgeordneten (v.l.): Sarah Consoir, Nadine Prenger-Berninghoff, Bernd Krückel, Thomas Schnelle, Ute Püll und Sarah Küppers. Foto: Püll

Kreis Heinsberg Nach Treffen mit Lehrergewerkschaft: Für Anpassung der Lehrerbesoldung sei laut Landtagsabgeordnetem Thomas Schnelle ein Stufenmodell denkbar.

„Stau auf der A13: A13 für alle Lehrkräfte“ ist eine Petition betitelt, die vom Verband Bildung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht worden ist. Auch Pädagogen aus dem Kreis Heinsberg beteiligten sich daran. Jetzt besuchten deren VBE-Vertreter die CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Schnelle und Bernd Krückel, um ihnen symbolisch einen Strafzettel zu übergeben. Dieser mahnt an, dass die CDU seit Beginn der Legislaturperiode die von ihr vor der Landtagswahl versprochene Anpassung der Lehrer­besoldung, Gehaltsgruppe A13 für alle Lehrer, noch nicht umgesetzt hat. Thomas Schnelle erklärte dazu auf Anfrage unserer Redaktion, ein Stufenmodell als realistische Option anzusehen, um das Thema anzupacken. Der Verband Bildung und Erziehung vertritt als parteipolitisch unabhängige Gewerkschaft die Interessen von etwa 164.000 Pädagogen. In einer Aktion des VBE waren dem Petitionsausschuss mehr als 35.000 Unterschriften zur Petition „Stau auf der A13: A13 für alle Lehrkräfte“ übergeben worden.

„Die deutlich verschärfte Lehrer­besetzungssituation und die damit verbundenen Schwierigkeiten für die vorhandenen Lehrer an den Grundschulen im Kreis Heinsberg im Vergleich zum letzten Gespräch mit den beiden Abgeordneten im März 2018 haben wir noch einmal explizit erläutert“, berichtete Ute Püll, Vorsitzende des VBE-Kreisverbands Heinsberg, im Anschluss in einer Presseerklärung. Aus dem aus VBE-Sicht „sehr konstruktiven Gespräch“ hätten die beiden Abgeordneten „zahlreiche Informationen aus dem Alltag der Lehrkräfte im Kreis Heinsberg und einige Anregungen der VBE-Vorstandsmitglieder“ mitgenommen: „Alle Beteiligten waren sich einig, dass gleiche Arbeit gleich zu bezahlen ist.“ Den Strafzettel hätten Krückel und Schnelle schließlich als Erinnerung und Mahnung angenommen, sich dafür einzusetzen, die Situation an den Grundschulen zu verbessern und sich für eine einheitliche Besoldung aller Lehrkräfte einzusetzen.

Wo es hakt und wie eine Lösung aussehen könnte, erklärte Thomas Schnelle auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Fachpolitiker unserer Fraktion für Schule und Haushalt sind in intensiven Diskussionen. Allerdings ist es so, dass uns die Anpassung der Lehrerbesoldung aufgrund der finanziellen Spielräume im Haushalt vor große Herausforderungen stellt.