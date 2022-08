Kaufkraft im Kreis Heinsberg : Gewerkschaft sieht massive Verluste

Kreis Heinsberg Laut der Gewerkschaft NGG wirken sich steigende Preise für Lebensmittel und Energie erheblich auf die Kaufkraft der Haushalte im Kreis Heinsberg aus. Staatliche Hilfen seien dringend vonnöten.

Inflation frisst Einkommen auf: Wegen rasant steigender Preise gehen den Haushalten im Kreis Heinsberg in diesem Jahr laut der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) rund 109 Millionen Euro an Kaufkraft verloren – vorausgesetzt, die bisherige Teuerungsrate zieht nicht noch weiter an. Allein bei Lebensmitteln müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Mehrausgaben von 51,5 Millionen Euro rechnen, so die NGG. Die Gewerkschaft beruft sich hierbei auf eine regionale Kaufkraftanalyse des Pestel-Instituts aus Hannover.