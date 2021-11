2800 Beschäftigte im Kreis in der Ernährungsindustrie : Gewerkschaft NGG fordert klare Regeln fürs Homeoffice

Erkelenzer Land Wo verlaufen im Homeoffice die grenzen zwischen Arbeit und Freizeit? Gibt es eine Arbeitszeiterfassung? Die Gewerkschaft sieht die neue Regierung in der Pflicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das Homeoffice für viele Beschäftigte im Kreis Heinsberg zum Alltag geworden – in manchen Branchen mehr, in anderen weniger. Das bringt sicherlich für den ein oder anderen eine Vereinfachung mit sich. Jedoch sollten klare Regeln festgelegt werden, damit eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit erhalten bleibt und die Beschäftigten nicht rund um die Uhr auf Abruf stehen. Dafür macht sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stark.

Es müssten wichtige Punkte geklärt werden – vom Aufzeichnen der Arbeitszeit bis zur Bezahlung der Büroausstattung, sagt Diana Hafte, Geschäftsführerin der NGG-Region Aachen. Auch in der Ernährungsindustrie sei das Thema Homeoffice ein sehr präsentes. Laut Arbeitsagentur sind im Kreis Heinsberg etwa 2800 Personen in der Branche beschäftigt. „Hier geht es vor allem um Stellen in der Verwaltung, Buchhaltung und Logistik. Aber auch im Außendienst und in Teilen der Produktion hat sich die Heimarbeit mittlerweile etabliert“, führt Hafte aus.