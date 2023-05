Gewerbesteuern im Kreis Heinsberg Städte machen 2022 kräftiges Plus – nur eine nicht

Dass die Unternehmen mit einem Umsatzanstieg aus der Pandemie kamen, lässt sich an den Zahlen deutlich ablesen. So zahlten die Unternehmen in Erkelenz im vergangenen Jahr knapp 24,8 Millionen Euro Gewerbesteuern und damit satte 40,5 Prozent mehr als noch im Jahr davor – da waren es mit deutlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie noch 17,6 Millionen gewesen. Geplant hatte Kämmerer Norbert Schmitz übrigens konservativ mit 18,5 Millionen Euro. In Zeiten, in denen hohe Investitionen und stark gestiegene Energiekosten den städtischen Haushalt enorm belasten, sind die Zusatzeinnahmen sicherlich gerne gesehen.