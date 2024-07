Portugiese an der Grenze abgewiesen Gewaltbereiter Fußballfan darf nicht einreisen

Im Zuge der derzeit in Deutschland stattfindenden Europameisterschaft finden an den Grenzen der Bundesrepublik Deutschland vermehrt Grenzkontrollen statt. Am vergangenen Wochenende vollstreckte die Bundespolizei in Aachen mehrere internationale und nationale Haftbefehle und verweigerte zudem einem gewaltbereiten Fußballanhänger die Einreise.