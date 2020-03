Service im Erkelenzer Land : Lieferung von Essen und Waren ins eigene Zuhause

Dirk Rösken, hier mit seinen Schwäbisch Hällischen Landschweinen auf einer Wiese bei Doveren, bietet ein „Wurst-Taxi“ an. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg Viele Einzelhandelsbetriebe und Restaurants bemühen sich, ihren Betrieb aufrecht zu erhalten. Daher bieten sie Lieferungen an. Eine Auswahl.

In der Zeit der Kontaktbeschränkungen, Schließung von Restauants und Geschäften bieten einige Gastronomen und Einzelhändler, die sich bemühen, ihren Betrieb eingeschränkt aufrecht zu erhalten, den Kunden einen Lieferservice nach Hause an. Die Übersicht wird stetig ergänzt – weitere Tipps gerne melden unter erkelenz@rheinische-post.de.

Fleischerei Rösken: Dirk Rösken hat als erster in Erkelenz für ältere Bürger oder alle anderen, die nicht vor die Tür können oder wollen, das „Fleischerei Rösken Wurst-Taxi“ ins Leben gerufen. Montag, Mittwoch und Freitag werden Bestellungen bis 12 Uhr, dann zwischen 15 und 19 Uhr ausgeliefert (Bestellung per Telefon 02431 5894, E-Mail info@fleischerei-roesken.de; Mindestbestellwert 25 Euro, Lieferung kostenlos in der Stadt Erkelenz und umliegenden Orten im Umkreis von fünf Kilometern).