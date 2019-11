Erkelenz : Gelungener Brunch für Kirchenchor

Erkelenz Die Sänger des Kirchen- und Projektchores St. Lambertus Erkelenz waren mit ihren Partnern zum Brunch ins Klostercafe Haus Hohenbusch eingeladen.

Dort begrüßte Kantor Stefan Emanuel Knauer im Namen des Leitungsteams alle Gäste und zeigte sich erfreut, dass der Vorschlag für eine Feier am Vormittag so großen Anklang gefunden hatte. Bei sonnigem Herbstwetter und angeregten Gesprächen erlebten alle an reich gedeckten Tischen ein schönes Chorfest.