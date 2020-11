12,2 Millionen Euro aus dem Digitalpakt : Land gibt Geld für digitale Ausstattung der Schulen

Erkelenzer Land Bislang wurde allerdings nur ein Teil des zur Verfügung gestellten Geldes abgerufen; landesweit sind es zwischen 55 und 67 Prozent.

Für die Schulen in Erkelenz stehen rund 1,7 Millionen Euro aus dem Budget Digitalpakt zur Verfügung, in Hückelhoven sind es rund 1,8 Millionen Euro sowie in Wegberg und Wassenberg jeweils 787.000 Euro. Für die Schulen in Trägerschaft des Kreises Heinsberg stellt das Land rund 3,1 Millionen Euro bereit. Insgesamt summiert sich die Unterstützung für alle Schulen im Kreis Heinsberg auf rund 12,2 Millionen Euro. Allerdings wurden bislang nur ein Teil der zur Verfügung stehenden Gelder abgerufen.