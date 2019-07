Städtebauförderprogramm : Land gibt Geld für Erkelenzer Quartierszentrum

Erkelenz Düsseldorf hat jetzt über die Städtebauförderung entschieden. Fast sieben Millionen Euro gehen in den Kreis Heinsberg.

Fast eine halbe Milliarde Euro fließen mit dem neuen Städtebauförderprogramm und dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ der Europäischen Union, des Bundes und des Landes in die Stadt- und Gemeindeentwicklung. Fast sieben Millionen Euro gehen davon in den Kreis Heinsberg und davon wiederum 414.000 Euro nach Erkelenz. Das teilt der FDP-Landtagsabgeordnete und Mitglied des Bau- und Kommunalausschusses des Landtags, Stefan Lenzen, mit.

„Mit dieser erneuten Rekordinvestition können wir eine Menge vor Ort bewegen. So fließen über sechs Millionen Euro nach Gangelt, Heinsberg und in den Selfkant zur Sanierung von Ortslagen in der Westzipfelregion oder für die Belebung der Ortskerne hin zu aktiven Zentren, wo in die Verbesserung des Stadtbildes sowie in kinder-, jugend- und generationenfreundliche Infrastrukturen investiert wird“, erläutert Lenzen.