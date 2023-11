Gesamtschule in Geilenkirchen Veranstaltung mit umstrittenem Journalisten abgesagt

Eine für Dienstag, 21. November, geplante Veranstaltung mit dem Journalisten Patrik Baab hat die Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) kurzfristig abgesagt. Für sein Buch „Auf beiden Seiten der Front“ war Baab in den vergangenen Jahren sowohl in der Ukraine als auch in Russland sowie im russisch besetzten Kriegsgebiet im Donbass unterwegs. In der Schule sollte er aus seinem Buch lesen. Kritiker werfen Baab vor, falsche Narrative zu verbreiten und sich in die Nähe von prorussischen Propagandisten zu stellen. Letzteres führte nun auch zu der Absage.