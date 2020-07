Geilenkirchen Eine 19-Jährige ist mit ihrem Wagen in der Nähe von Geilenkirchen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Sie kam am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus ihrem Wagen. Ein Hubschrauber flog sie in eine Klinik.