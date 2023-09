Am Markt in Geilenkirchen Mann durch Messerattacke verletzt

(RP) An der Bushaltestelle am Geilenkirchener Markt hat bereits am vergangenen Freitag, 22. September, ein Mann durch einen Messerangriff schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, geriet der 34-Jährige demnach gegen 18 Uhr mit einem 21 Jahre alten Bekannten in Streit, der zunächst verbal geführt wurde und dann zur Rangelei wurde. Der jüngere Kontrahent zückte ein Messer und verletzte das Opfer damit. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Angriffs. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Kripo unter 02452 9200 entgegen.