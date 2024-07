Vorfall in Geilenkirchen Männer bestehlen Rollstuhlfahrerin

Nachdem es in Geilenkirchen schon am vergangenen Montag, 24. Juni, zu einem besonders dreisten Diebstahl gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Demnach war eine 72 Jahre alte Rollstuhlfahrerin zwischen 16.30 und 17 Uhr in einem Supermarkt an der Herzog-Wilhelm-Straße, um ihre Einkäufe zu erledigen. Nachdem sie den Kassenbereich verlassen hatte, wurde sie von zwei jungen Männern angerempelt. Kurz darauf bemerkte die Stolbergerin, dass ihre Brieftasche fehlte, in der sich Geld und diverse persönliche Ausweisdokumente befanden. Die Brieftasche hatte sie im Ablagefach in der Rückenbespannung des Rollstuhls abgelegt.