Kurioser Einbruch in Geilenkirchen 15-Jähriger klaut Feuerwehrauto und Uniform, um Karneval zu feiern

Viel mehr als über den Uniformdiebstahl zu karnevalistischen Zwecken ärgert sich die Feuerwehr allerdings über die Irrfahrt mit ihrem Löschfahrzeug. „Nach jetzigem Stand der Dinge sieht es so aus, als wenn er die Tore geöffnet hat und mit dem Fahrzeug aus der Halle heraus und dann wieder hereingefahren ist“, so Büßelberg. Ob der 15-Jährige anschließend mit dem Feuerwehrauto auch noch durch Geilenkirchen gefahren ist, ist unklar. „Es gibt Hinweise darauf, aber gesehen hat es niemand“, so der Wehrleiter. Fakt ist aber: Beim Rückwärtseinparken hat der Täter erhebliche Schäden am Fahrzeug angerichtet, weil er das Tor nicht getroffen hat. Auch Gegenstände, die in der Halle herumlagen, sind beschädigt worden.