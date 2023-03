“Nie dagewesenes Seuchengeschehen“ Geflügelpest im Kreis Heinsberg nachgewiesen

Immer wieder waren in den vergangenen Tagen tote Möwen am Lago Laprello in Heinsberg entdeckt worden, zuletzt ein gutes Dutzend am vergangenen Wochenende. Während in den sozialen Medien bereits über eine Vergiftung der Vögel spekuliert worden war, steht nun fest: Sie sind an der Geflügelpest verendet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Mittwochnachmittag mit.