Lebenshilfe Oberbruch : Gefahr erkannt, Gefahr gebannt beim Bustraining

Oberbruch Junge Frauen und Männer der Lebenshilfe Oberbruch lernen gemeinsam, wie sie sicher durch den Straßenverkehr kommen. Im Vordergrund steht das Vermitteln von praktischen Verhaltensweisen.

(stva) Die Bildungsbegleiterinnen Alice Frontczak und Yana Schmitz haben bereits im September 2021 einen 27-monatigen Orientierungskurs für junge Frauen und Männer in der Lebenshilfe gestartet. In drei Rotationsstufen sollen die jungen Leute auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet werden. Zu diesem Programm gehörte auch ein Bustraining für 21 Teilnehmer, um zu gewährleisten, dass die jungen Leute selbstständig mit dem ÖPNV das Bildungszentrum erreichen können.

Vor dem Praxistest wurden wöchentlich acht Stunden Theorie zur Verkehrssicherheit allgemein und Gefahrenbewusstsein vermittelt. Treffpunkt für alle war der Busparkplatz am Zentrum an der Richard-Wagner-Straße in Oberbruch. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit einer Begrüßung durch Hauptkommissar Uwe Castens von der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Heinsberg, Johannes Kiwitt von der Kreisverkehrswacht Heinsberg und Hartmut Thomanek, Busfahrer der West Verkehr, ging es dann endlich los. Hartmut Thomanek ist speziell ausgebildeter Fahrer für den Fahrdienst für Menschen mit Behinderungen.