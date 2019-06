Ausstellung : Geburtstagsschau für Mispelbaum im Horster Hof

Heinsberg Verbunden mit dem traditionellen Sommerfest eröffnet der Kunstverein Region Heinsberg am Sonntag, 7. Juli, 11.30 Uhr, im Horster Hof in Unterbruch (Horster Hof 1) eine Ausstellung mit Arbeiten des Übach-Palenberger Künstlers Hermann Josef Mispelbaum zu seinem 75. Geburtstag.

„Das Werk des Künstlers ist auf Anhieb in seiner Komplexität nicht so leicht zugänglich, obwohl einige erkennbare Alltagsgegenstände in die Arbeiten eingefügt sind“, schreibt Ingrid Trantenroth-Scholz vom Kunstverein in der Einladung.