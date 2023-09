Neugeborene Geburtenziffer geht zurück – nur nicht im Kreis Heinsberg

Für den Kreis Heinsberg gibt es gute Nachrichten: Im Durchschnitt gibt es hier deutlich mehr Nachwuchs als in vielen anderen Kommunen. Im Schnitt kommen Frauen aus dem Kreisgebiet auf 1,62 Kinder. In Erkelenz sind es ebenfalls genau 1,62, in Wassenberg 1,64. Wegberg kommt schon auf 1,68 Kinder, kreisweit vorne liegt Hückelhoven, wo eine Frau durchschnittlich 1,71 Kinder bekommt.