Verpennt Landesregierung den Straßenbau? Weiter Kritik an Gewerbegebiet im Kreis Heinsberg

Das wiederum weisen Schnelle und Krückel zurück. In Richtung von Stefan Lenzen, der bis zum vergangenen Jahr selber für die FDP im Landtag saß, meint Schnelle: „Für Stefan Lenzen war ein Termin immer dann gut, wenn eine Kamera dabei war. Auch wir könnten jedes Mal, wenn wir ein wichtiges Treffen hatten, in den sozialen Medien posten. Dass wir das nicht tun, heißt nicht, dass wir untätig sind. Inhalte sind wichtiger als Fotos.“ In den vergangenen Monaten habe es bezüglich Future Site InWest ein Treffen mit Verkehrsminister Krischer, eins mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und Krischer sowie zwei mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gegeben, hinzu kämen wöchentlich Treffen mit weiteren Verantwortlichen in verschiedenen Behörden. „Bei all diesen Gesprächen haben alle Beteiligten gesagt, dass sie hinter Lindern stehen. Dass das Gewerbegebiet erforderlich ist, steht nicht zur Debatte“, sagt Schnelle. „Da muss man auch nichts zur Chefsache machen, wir alle arbeiten an der Umsetzung“, fügt der Abgeordnete hinzu.