Erkelenzer Land : Corona-Dashboard informiert Grenzpendler

Ca. 60.000 Arbeitende pendeln in der Region Deutschland-Niederlande-Belgien über Grenzen. Für sie ist das Board (siehe Screenshot) hilfreich. Foto: Grenspost Düsseldorf

Erkelenzer Land Das Informationsportal bietet einen schnellen Überblick über die Infektionszahlen in den Grenzgemeinden. Das ist vor allem für die Menschen wichtig, die in die Niederlande müssen, um dort zu arbeiten.

Die niederländischen Provinzen Gelderland, Limburg und Overijssel haben am vergangenen Donnerstag (8. April) ein so genanntes Covid19-Dashboard für die deutsch-niederländische Grenzregion veröffentlicht. Es bietet einen Überblick über die Infektionszahlen in den niederländischen Grenzgemeinden und den Landkreisen auf der deutschen Seite der Grenze. Besonders jetzt, da Deutschland die Niederlande als Hochinzidenzgebiet eingestuft hat, sind diese Informationen wichtig, besonders für die Pendler, die regelmäßig über die Grenze müssen.

Als Folge der Einstufung als Hochinzidenzgebiet gelten strenge Einreisebeschränkungen für Menschen, die aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen möchten. Das neue Dashboard zeigt, wie sich die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus auf beiden Seiten der Grenze entwickelt. Zusätzlich enthält es eine Übersicht über die Gesamtzahl der Infektionen in Deutschland und den Niederlanden.

Das grenzüberschreitende Covid-19-Dashboard nutzt öffentliche Daten des Robert-Koch-Instituts, des Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt der Niederlande (RIVM) sowie der JohnsHopkins-Universität. Im Dashboard werden die deutschen und niederländischen Daten gegenübergestellt, um so die Verbreitung des Coronavirus in den Grenzregionen darzustellen. Die Corona-Zahlen in den deutschen Kreisen und den niederländischen Gemeinden können miteinander verglichen werden, da die Anzahl der Infektionen auf die gleiche Weise die Sieben-Tage-Inzidenz abgebildet.

Andries Heidema, Kommissar des Königs der Provinz Overijssel, sagt: „Ich appelliere wirklich an jeden, sich als guter Nachbar an alle Maßnahmen zu halten. Denn nur so können wir wieder die Aussicht auf einen freien Grenzverkehr erhalten.“