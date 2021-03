Statistik für den Monat März 2021 : Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land Die Zahl der Arbeitslosen im Erkelenzer Land ist im März leicht gesunken. Die Agentur für Arbeit Aachen-Düren hat die neusten Zahlen vorgestellt.

Im Gesamtbereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren liegt die Arbeitslosenquote bei 7,4 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte). „Im März gab es erneut viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt und gleichzeitig eine leichte Entlastung. Die Arbeitslosigkeit reduziert sich um fast 250 Personen. In den letzten zwei Jahren stieg die Zahl der Arbeitslosen im März leicht an, in diesem Jahr setzte die Frühjahrsbelebung schon jetzt ein“, erklärt Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Im Vergleich zum Vorjahr sind aktuell rund 5500 Arbeitslose mehr gemeldet. „Dies ist weiterhin eine hohe Zahl, die aber seit Jahresbeginn stetig abnimmt. Es wurden erneut mehr Stellenangebote von Unternehmen in der Region gemeldet, das ist ebenfalls ein positives Signal und zeigt eine steigende Arbeitskräfte-nachfrage“, sagt Ulrich Käser.