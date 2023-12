Täter gesucht Fahndung nach Frischfleisch-Dieben läuft

Gegen 4.30 Uhr erhielt ein Taxifahrer den Auftrag, mehrere Personen vom Parkplatz eines Fitnessstudios an der Industriestraße in Heinsberg abzuholen. Auf dem Parkplatz stand ein silberner SUV, vor dem vier Personen auf den Taxifahrer warteten. Diese ließen sich zu dem besagten Kühlanhänger fahren, luden mindestens eine Kiste mit Fleisch aus dem Kühlanhänger in den Kofferraum des Taxis und ließen sich anschließend nach Waldfeucht-Haaren zur Straße Am Bellenbaum fahren. Dort ließ der Taxifahrer die Personen aussteigen. Nachdem sie das Fleisch ausgeladen hatten, fuhr der Taxifahrer davon, ohne bezahlt worden zu sein, da ihm das seiner Aussage nach „alles merkwürdig vorkam“. Später meldete er den Vorfall bei der Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf.