Kreis Heinsberg : Freies Netzwerken für Frauen in Heinsberger Werkbank

Frauen-machen-Business verbindet Unternehmerinnen, die im Kreis Heinsberg leben und arbeiten. Foto: dpa

Kreis Heinsberg Das Netzwerk Frauen machen Business lädt zum "Freien Netzwerken" ein. Dazu trifft es sich am Dienstag, 29. Mai, in der Werkbank an der Hochstraße 100-102 in Heinsberg. Die Netzwerkerinnen freuen sich auf neue und bekannte Freiberuflerinnen und Unternehmerinnen aus dem Kreis Heinsberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frauen-machen-Business verbindet Unternehmerinnen, die im Kreis Heinsberg leben und arbeiten. Die Branchen und Berufsfelder der Netzwerkerinnen sind weit gefächert und in alle Richtungen offen. Beim Netzwerktreffen gibt es Informationen zu Inhalten und Zielen des Vereins und zu den Aufnahmevoraussetzungen. Außerdem bietet sich die Gelegenheit, den Vorstand, die aktiven Netzwerkerinnen und deren Berufsfelder in lockeren Gesprächen kennenzulernen. Dabei achten die Organisatorinnen darauf, die Tischnachbarinnen mehrmals am Abend zu tauschen, um mit möglichst vielen intensiv in Kontakt zu kommen.

Beginn ist pünktlich um 19.30 Uhr mit einer Ein-Minuten-Präsentation jeder Teilnehmerin. Für Gäste ist der erste Besuch eines Netzwerktreffens kostenlos, eine Anmeldung aber bis zum 28. Mai erforderlich: E-Mail an info@frauen-machen-business.de.

(RP)