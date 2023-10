Von Betonmischer erfasst Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Heinsberg

Am Freitag, 13. Oktober, hat sich gegen 16.10 Uhr auf der Roermonder Straße in Heinsberg-Karken auf Höhe einer Tankstelle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Der Fahrer eines Betonmischers befuhr mit seinem Fahrzeug die Roermonder Straße in Richtung Niederlande. In Höhe der Tankstelle fuhr er eine 89-jährige Frau aus Karken an, die an dieser Stelle die Straße als Fußgängerin überquerte.