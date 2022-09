An der Franziskusakademie Geilenkirchen : Neue Klinik-Clowns ausgebildet

Klinik-Clowns verbreiten ein Lächeln in Krankenhäusern, Seniorenhäusern oder im Hospiz. Foto: Franziskusakademie

Kreis Heinsberg Der nächste Ausbildungsjahrgang steht bereits an. Was den Job so besonders macht und welche Einsatzmöglichkeiten es für Klinik-Clowns gibt.

Der Aufenthalt in einem Krankenhaus – und erst recht in einem Hospiz – ist in den allermeisten Momenten nicht mit besonders viel Freude verbunden. Umso wichtiger ist die Arbeit der Klinik-Clowns, die auch in den Einrichtungen des Kreises Heinsberg unterwegs sind. Nun haben an der Franziskusakademie in Geilenkirchen wieder neue Clowns ihre Ausbildung abgeschlossen.

„Es liegt uns am Herzen, dass die Arbeit der Klinik-Clowns mehr in den Fokus der Menschen rückt, dass bekannt wird, welch wunderbare Arbeit die Klinik-Clowns leisten“, sagt Bernadette Keller, die als Clownin bereits seit einigen Jahren unterwegs ist. „Betritt ein Clown einen Raum, verändert sich dieser schlagartig. Er wird bunt, lebendig und fröhlich. Klinik-Clowns erleichtern den Moment den Alltag, bauen Stress ab und schaffen eine entspannte Atmosphäre. Sie können als fröhliche Chaoten mehr bewirken, als mancher sich das vorstellen kann.“

Im kommenden Jahr beginnt ein weiterer Lehrgang. Denn was viele nicht wissen: Die Arbeit der Klinik-Clowns ist kein Ehrenamt, es handelt sich um ausgebildete Profis, die ihren Lebensunterhalt mit dieser Tätigkeit verdienen. Während der einjährigen berufsbegleitenden Ausbildung zum Klinik-Clown geht es um die Grundlagen der Clownerie. Ziel ist es, seinen eigenen, authentischen Clown zu finden. Neben Offenheit und Neugier müssen alle Clowns das nötige soziale Engagement, ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und persönlicher Reife mitbringen. Zur Ausbildung gehört auch die praktische Arbeit, etwa Hospitationen im Seniorenheim. Die Ausbildung findet an elf Wochenenden statt, der Kurs beginnt mit einem Schnupperwochenende am 21. Januar in Geilenkirchen.

„Humor ist ein menschliches Bedürfnis“, sagt Keller – auch, oder gerade in schwierigen Lebenssituationen. „Clown sein bedeutet für uns, Menschen offen und vorurteilsfrei zu begegnen, sich immer neu und wach auf die Situationen, die wir vorfinden einzustellen, Spielangebote zu erkennen, aufzugreifen und zu nutzen“, sagt die Humorexpertin. Paarweise gehen die Clowns in die Einrichtungen, klopfen an die Zimmertüren und fragen, ob sie eintreten dürfen. „Zumeist schauen wir in strahlende Gesichter. Endlich ein Besuch, der nichts will. Keine Untersuchung, keine Spritze, kein besorgtes Gesicht, nur ein Augenblick der persönlichen Zuwendung, der Freude.“

Die Clowns spielen etwa in der Kinder-Klinik, in Seniorenhäusern oder in Wohnheimen für Menschen mit Beeinträchtigungen.

(RP)